Haberler Basket Erkek Milli Türkiye 69-72 İspanya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye 69-72 İspanya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız, 2022 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket) İspanya ile karşı karşıya geldi. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynanan mücadele son dakikaya kadar büyük bir çekişmeye sahne oldu. Kritik müsabakayı 72-69 kaybeden milliler, liderliği rakibine kaptırdı. Grubu ikinci sırada tamamlayan millilerin son 16 turundaki rakibi, B Grubu'nun üçüncüsü olacak.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 16:22 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 16:39
Türkiye 69-72 İspanya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu son maçında İspanya'ya 72-69 mağlup olarak grubu ikinci sırada tamamladı. Millilerin son 16 turundaki rakibi B Grubu'nun üçüncüsü olacak.

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu beşinci ve son maçında A Milli Takım, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te İspanya ile karşı karşıya geldi. İlk 4 maçta 3'er galibiyet ve 1'er mağlubiyet alan iki takımın grup liderliği için karşılaştığı mücadelede ilk periyot 18-17 Türkiye'nin üstünlüğüyle sonuçlanırken, ilk yarının sonunda ise 38-34 İspanya üstünlüğü vardı. Üçüncü periyodu 56-50 geride kapatan milliler, son periyotta rakibini yakalasa da, maçı 72-69'luk mağlubiyetle tamamladı. Bu sonuçla gruptaki ikinci mağlubiyetini alan ay-yıldızlılar, grubu ikinci sırada tamamladı.

Maçın en skorer ismi 20 sayıyla milli takımdan Cedi Osman olurken, Furkan Korkmaz 16 sayıyla takımına katkı sağladı, Alperen Şengün ise 14 sayı 12 ribaund ile double-double'a imza attı. İspanya'da ise Willy Hernangomez 15 sayıyla kendi takımının en skorer ismi oldu.

Grubu İspanya'nın ardından ikinci sırada noktalayan A Milli Takım, son 16 turunda, B Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayacak takım ile eşleşecek. Son 16 turu müsabakaları, 10 Eylül'de Almanya'nın başkenti Berlin'de başlayacak.

DİĞER
Erling Haaland, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’yi geride bıraktı! Şampiyonlar Ligi’nde kimse ondan önce bunu başaramadı…
Baklavacı kardeşlerin yeniden görülen davasında karar çıktı: Cezada indirim
F.Bahçe transferde Beşiktaş'a rakip oldu! Genç futbolcu...
Aslan'dan bir bomba daha! Anlaşma...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Türkiye-İspanya | CANLI
TÜRKİYE İSPANYA EUROBASKET MAÇI CANLI İZLE 📺 | Türkiye - İspanya basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 7 Eylül 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
YKS EK TERCİH ÖDEMESİ NASIL YAPILIR? | YKS ek tercih ödemesi ne zaman, hangi bankaya yatırılacak? Ek tercih ücreti ne kadar?
MÜGE ANLI CANLI - Müge Anlı izle son bölüm (Müge Anlı ile Tatlı Sert CANLI YAYIN İZLE)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri belli oldu! Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri belli oldu! 16:37
Trabzonsporlu yıldız Karagümrük'e transfer oldu! Trabzonsporlu yıldız Karagümrük'e transfer oldu! 16:34
Trabzonspor - Ferencvaros maçı ne zaman? Trabzonspor - Ferencvaros maçı ne zaman? 16:31
12 Dev Adam liderlik fırsatını kaçırdı! 12 Dev Adam liderlik fırsatını kaçırdı! 16:22
F.Bahçe - D. Kiev maçı ne zaman? F.Bahçe - D. Kiev maçı ne zaman? 16:12
Hatayspor yeni golcüsünü açıkladı! Hatayspor yeni golcüsünü açıkladı! 15:56
Daha Eski
Voleybol Dünya Kulüpler Şampiyonası Türkiye'de yapılacak! Voleybol Dünya Kulüpler Şampiyonası Türkiye'de yapılacak! 15:48
Kaan Ayhan G.Saray'a geliyor mu? Belli oldu! Kaan Ayhan G.Saray'a geliyor mu? Belli oldu! 14:37
Aslan'dan bir bomba daha! Anlaşma... Aslan'dan bir bomba daha! Anlaşma... 14:35
Genç yetenek Galatasaray'a transfer oluyor! Yola çıktı Genç yetenek Galatasaray'a transfer oluyor! Yola çıktı 14:18
F.Bahçe transferde Beşiktaş'a rakip oldu! Genç futbolcu... F.Bahçe transferde Beşiktaş'a rakip oldu! Genç futbolcu... 14:14
Lorient - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1 Lorient - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1 13:54