Haberler Basket Erkek Milli Letonya-Türkiye maçı sonrası Ergin Ataman: Resmen nakavt olduk

Letonya-Türkiye maçı sonrası Ergin Ataman: Resmen nakavt olduk

Son dakika spor haberi: FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu ilk maçında Letonya'ya deplasmanda 111-85 yenilen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin Ataman, savunmada büyük sıkıntı yaşadıklarını ve Letonya'nın olağanüstü bir performansa imza attığını söyledi.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 23:01
Letonya-Türkiye maçı sonrası Ergin Ataman: Resmen nakavt olduk

Arena Riga'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, "Savunmada sıkıntılarımız olduğunu biliyorduk. Hazırlık döneminde bunu görüyorduk. Pota altı savunmasında ciddi sıkıntılarımız vardı. Ancak savunmamızın aksamasının dışında Letonya'nın olağanüstü bir oyunu vardı. Uzun zamandır bu kadar iyi bir şut yüzdesi yakalayan ve tempolu oynayan bir takım görmedim. Bu atmosferde kim olsa maçı kazanması mucize olurdu." ifadelerini kullandı.

"Üçüncü periyodun ortasına kadar tek hanelerde kalmaya devam ettik." diyen Ergin Ataman, "İyi şutlar soktuk ama Porzingis, pota altına yaptığı bloklarla hücumda bizi tıkadı. Letonya da hızlı hücumlardan bulduğu 3 sayılık basketlerle bizi nakavt etti. Resmen nakavt olduk. Letonya'nın bugün oynadığı basketbol sıra dışı ve olağanüstüydü. Maalesef 3. periyodun ortasında maçı kaybettiğimizi gördükten sonra Sırbistan maçına oyuncularımızı saklamak durumunda kaldık ve fark oluştu." diye konuştu.

Milli oyuncu Cedi Osman ise Letonya karşısında istedikleri performansı sergileyemediklerini vurgulayarak, "Zor maç olacağını biliyorduk. İyi bir takıma karşı böyle bir atmosfer, en iyi oyununuzu oynamanız gerekiyor. Bugün bunu yapamadık. Letonya'ya cevap veremedik. Çok kolay sayılar buldular. Biz de çok zorlandık. Bizden daha sert oynadılar. Bizim için güzel bir ders oldu. Önümüzde Sırbistan maçı var. O maç da sert geçecek. Bir an önce toparlanıp Sırbistan mücadelesine en iyi şekilde hazırlanmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

DİĞER
Tescilli güzel Didem Uzel eşi Selim Sarı'ya olan aşkını haykırdı! '6 ay sonra döner' demişlerdi...
Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus ve oyuncuları açıklamalarda bulundu
F.Bahçe şov yaptı!
Flaş transfer gelişmesi! Galatasaray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Biz hazırız
Ergin Atamanda'dan 2 dev maç öncesi açıklama!
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
AŞK-I MEMNU FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İCRA BORCUNDA DEVLET DESTEĞİ NEDİR, NASIL BAŞVURU YAPILIR?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başakşehir Belçika'da tur biletini kaptı! Başakşehir Belçika'da tur biletini kaptı! 23:41
PFDK kararları açıklandı! Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray... PFDK kararları açıklandı! Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray... 23:13
Kuntz'dan Devler Ligi sözleri! "Bu durum açıklanamaz" Kuntz'dan Devler Ligi sözleri! "Bu durum açıklanamaz" 23:04
Rıza Çalımbay: Takımımdan çok memnunum Rıza Çalımbay: Takımımdan çok memnunum 23:01
Ergin Ataman: Resmen nakavt olduk Ergin Ataman: Resmen nakavt olduk 23:01
Edwin van der Sar: Naci Ünüvar Trabzonspor'da Edwin van der Sar: Naci Ünüvar Trabzonspor'da 22:58
Daha Eski
Mert Hakan Yandaş: Böyle coşkulu kalırsak... Mert Hakan Yandaş: Böyle coşkulu kalırsak... 22:41
İsmail Yüksek: Unutamayacağım günlerden biri İsmail Yüksek: Unutamayacağım günlerden biri 22:32
Jesus: Ana hedefimiz lig şampiyonluğu Jesus: Ana hedefimiz lig şampiyonluğu 22:29
İrfan Can Kahveci: Çok çalışıyorum İrfan Can Kahveci: Çok çalışıyorum 22:20
Trabzonspor'un yeni transferi Türkiye'ye geldi! Trabzonspor'un yeni transferi Türkiye'ye geldi! 22:07
Yiğido Avrupa Ligi'ne veda etti! Yiğido Avrupa Ligi'ne veda etti! 21:55