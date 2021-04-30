Haberler Basket Erkek Milli Son dakika spor haberleri: A Milli Basketbol Takımı'nın 2022 Avrupa Şampiyonası maç takvimi belli oldu!

Son dakika spor haberleri: 'nın maç takvimi belli oldu!

’nda A Grubu'nda yer alan 'nın maç programı belli oldu. Milliler ilk maçında 1 Eylül 2022 tarihinde ile karşılaşacak. 12 Dev Adam'ın grup karşılaşmalarına ’ın kenti ev sahipliği yapacak. Maçların saatleri ise FIBA tarafından daha sonra duyurulacak.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2021 Cuma 12:28
Son dakika spor haberleri: A Milli Basketbol Takımı'nın 2022 Avrupa Şampiyonası maç takvimi belli oldu!

, , ve 'nın 1-18 Eylül 2022 tarihleri arasında ortaklaşa düzenleyeceği 'nda mücadele edecek olan 'nın grup karşılaşması takvimi FIBA tarafından açıklandı.

Kura çekimi sonucunda A Grubu'nda Gürcistan, , , ve ile eşleşen Milliler gruptaki ilk maçında 1 Eylül 2022 tarihinde Rusya ile karşılaşacak. 3 Eylül 2022'de Bulgaristan ile mücadele edecek ay-yıldızlılar, 4 Eylül 2022'de ev sahibi Gürcistan, 6 Eylül 2022'de Belçika ve 7 Eylül 2022'de İspanya ile oynayacak. 12 Dev Adam'ın grup karşılaşmalarına Gürcistan'ın kenti ev sahipliği yapacak. Maçların saatleri ise FIBA tarafından daha sonra duyurulacak.

Turnuvada gruplarında ilk 4 sırayı alacak takımlar çapraz eşleşme usulü ile Almanya'nın şehrinde 10-11 Eylül tarihlerinde son 16 turunda karşı karşıya gelecek.

Millilerin turnuvadaki maç takvimi şöyle:

1 Eylül 2022
Türkiye - Rusya

3 Eylül 2022
Türkiye - Bulgaristan

4 Eylül 2022
Türkiye - Gürcistan

6 Eylül 2022
Türkiye - Belçika

7 Eylül 2022
Türkiye - İspanya

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