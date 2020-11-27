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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Hırvatistan maçı kadrosu belli oldu! Shane Larkin kadroda

12 Dev Adam, FIBA 'nde D Grubu'nda 27 Kasım Cuma günü Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi başantrenör 'nin belirlediği maç kadrosu açıklandı. Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin kadroda yer aldı.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 13:25 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 13:34
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Hırvatistan maçı kadrosu belli oldu! Shane Larkin kadroda

FIBA 'nde D Grubu'nda mücadele eden A 'nın Hırvatistan ile oynayacağı müsabakanın kadrosu belli oldu. Türk pasaportu alan Anadolu Efes'in yıldız ismi Shane Larkin kadroda yer aldı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda 27 Kasım Cuma günü (bugün) saat 19.00'da oynanacak maç öncesi A Milli Erkek Takım Başantrenörü 'nin belirlediği kadro şöyle;

"Ege Arar, , Sertaç Şanlı, A. Buğrahan Tuncer, Deshane Davis Larkin, Alperen Şengün, Şehmus Hazer, , Hüseyin Göksenin Köksal, J.Metecan Birsen, Berkan Durmaz, Berk İbrahim Uğurlu"

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