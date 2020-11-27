A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Hırvatistan maçı kadrosu belli oldu! Shane Larkin kadroda

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Takımı'nın Hırvatistan ile oynayacağı müsabakanın kadrosu belli oldu. Türk pasaportu alan Anadolu Efes'in yıldız ismi Shane Larkin kadroda yer aldı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda 27 Kasım Cuma günü (bugün) saat 19.00'da oynanacak maç öncesi A Milli Erkek Takım Başantrenörü Orhun Ene'nin belirlediği kadro şöyle;

"Ege Arar, Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı, A. Buğrahan Tuncer, Deshane Davis Larkin, Alperen Şengün, Şehmus Hazer, Melih Mahmutoğlu, Hüseyin Göksenin Köksal, J.Metecan Birsen, Berkan Durmaz, Berk İbrahim Uğurlu"