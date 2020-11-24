Haberler Basket Erkek Milli A Milli Erkek Basketbol Takımı aday kadrosuna iki oyuncu dahil edildi

A iki oyuncu dahil edildi

A , 'dan ve 'nden dahil edildi.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 18:55
A Milli Erkek Basketbol Takımı aday kadrosuna iki oyuncu dahil edildi

A , 'dan ve 'nden dahil edildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, "FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A aday kadrosuna Hüseyin Göksenin Köksal (Galatasaray) ve Burak Can Yıldızlı (Bahçeşehir Koleji) dahil edildi. Ay-yıldızlılarımız, 'un ev sahipliğinde Kovid-19 pandemisi nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyonda 27 Kasım Cuma günü saat 19.00'da Hırvatistan ve 29 Kasım Pazar günü de saat 17.00'de ile karşı karşıya gelecek." ifadeleri yer aldı.

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