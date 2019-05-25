A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın maç saatleri belli oldu
25 Mayıs 2019, Cumartesi
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A 'nın maç saatleri belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın maç saatleri belli oldu

A 'nın 2019 'nda yapacağı maçların saatleri belli oldu.

A 'nın 2019 'nda E Grubu'nda yapacağı maçların saatleri açıklandı.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde Çin'de düzenlenecek ve 32 takımın mücadele edeceği organizasyonda grup, çeyrek final, klasman, final ve üçüncülük maçlarının saatleri belirlendi.

İkinci tur ve yarı final karşılaşmalarının saatleri ise daha sonra duyurulacak.

ABD, Çekya ve Japonya ile E Grubu'nda mücadele edecek milli takımın TSİ maç programı şöyle:

1 Eylül Pazar:

11.30 Türkiye-

3 Eylül Salı:

15.30 ABD-Türkiye

5 Eylül Perşembe:

11.30 Türkiye-Çekya

  1. 25.05.2019
  2. Güncelleme: 25.05.2019 15:11
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