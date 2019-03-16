Dünya bizi konuşsun
12 Dev Adam’ın Dünya Kupası kurası bugün saat 13.30’da çekiliyor. Ay-Yıldızlılar turnuvaya 4. torbadan katılacak.
Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, kura çekiminde dördüncü torbada yer alacak. 12 Dev Adam, Porto Riko, Dominik ve Venezuela ile dördüncü torbada yer alıyor. Kura saat 13.30'da çekilecek. 32 ekip dörderli şekilde 8 gruba dağılacak.
- 16.3.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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