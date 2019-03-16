Dünya bizi konuşsun
16 Mart 2019, Cumartesi
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Dünya bizi konuşsun

Dünya bizi konuşsun

’ın kurası bugün saat 13.30’da çekiliyor. Ay-Yıldızlılar turnuvaya 4. torbadan katılacak.

'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 2019 FIBA 'nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, kura çekiminde dördüncü torbada yer alacak. , , Dominik ve ile dördüncü torbada yer alıyor. Kura saat 13.30'da çekilecek. 32 ekip dörderli şekilde 8 gruba dağılacak.
  1. 16.3.2019
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