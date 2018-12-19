12 Dev Adam’ın rakipleri 16 Mart’ta belli olacak
FIBA Çin’de gerçekleştirilecek olan 2019 Dünya Kupası’nın kura çekiminin 16 Mart’ta yapılacağını açıkladı. Kura çekiminde A Milli Erkek Basketbol Takımı da yer alacak.
Uluslararası Basketbol Federasyonu'nun (FIBA) en önemli organizasyonu olarak belirtilen FIBA Basketbol Dünya Kupası 2019'un kura çekiminin tarihini açıkladı. FIBA'dan yapılan açıklamaya göre kura, 16 Mart Cumartesi günü Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Çin'in Shenzhen şehrinde yapılacak.
SON 14 BİLET İÇİN 26 ÜLKE MÜCADELE EDECEK
Kura çekimi öncesinde, FIBA Basketbol Dünya Kupası 2019'a gidecek olan 32 takımın belirlenmesi için elemelerin altıncı ve son maçları 18-26 Şubat tarihleri arasında oynanacak. 26 ülke son 14 bileti almak için kıyasıya mücadele edecek. Elemelerde şu ana kadar Türkiye ve ev sahibi Çin'in yanı sıra Afrika kıtasından Angola, Nijerya, Tunus, Amerika kıtasından; Arjantin, Kanada, ABD, Venezuela, Asya kıtasından; Avustralya, Kore, Yeni Zelanda ve Avrupa kıtasından da Çekya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Litvanya, İspanya katılma hakkını elde etmişti.
- 19.12.2018 13:47
- Güncelleme: 19.12.2018 14:42
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Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 2
Yorum
ismail silimani ve frey derhal gönderin gitsinler onlar bal yapmaz arı gibiler kendilerine faydaları yok
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Fener dondurdu: 79-75
Toplam 1
Yorum
fenerli Basket takımı a dan z ye herkes efsane aynı başarıyı futbolda görmek inşallah nasip olur harika bir basketbol takımı ve koç var keyifle izle
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Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 2
Yorum
fenerli çok bilmiş yazarlar avrupaya bu kadroyla zaten gidemeyiz gitsekte evimize direk gönderirler sıfır çekip geleceğimize mantıklı bir kadro kur
12 Dev Adam’ın rakipleri 16 Mart’ta belli olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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