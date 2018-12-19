12 Dev Adam’ın rakipleri 16 Mart’ta belli olacak
19 Aralık 2018, Çarşamba
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12 Dev Adam’ın rakipleri ’ta belli olacak

12 Dev Adam’ın rakipleri 16 Mart’ta belli olacak

’de gerçekleştirilecek olan 2019 ’nın kura çekiminin ’ta yapılacağını açıkladı. Kura çekiminde A Milli Erkek Takımı da yer alacak.

Uluslararası Federasyonu'nun () en önemli organizasyonu olarak belirtilen FIBA Basketbol 2019'un kura çekiminin tarihini açıkladı. FIBA'dan yapılan açıklamaya göre kura, Cumartesi günü Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan 'in Shenzhen şehrinde yapılacak.

SON 14 BİLET İÇİN 26 ÜLKE MÜCADELE EDECEK

Kura çekimi öncesinde, FIBA Basketbol Dünya Kupası 2019'a gidecek olan 32 takımın belirlenmesi için elemelerin altıncı ve son maçları 18-26 Şubat tarihleri arasında oynanacak. 26 ülke son 14 bileti almak için kıyasıya mücadele edecek. Elemelerde şu ana kadar ve ev sahibi Çin'in yanı sıra Afrika kıtasından Angola, , Tunus, Amerika kıtasından; Arjantin, , ABD, , Asya kıtasından; , Kore, ve Avrupa kıtasından da Çekya, Fransa, , , Litvanya, katılma hakkını elde etmişti.

  1. 19.12.2018 13:47
  2. Güncelleme: 19.12.2018 14:42
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