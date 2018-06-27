Potada rakip Ukrayna
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde B Grubu'ndaki 5. maçında yarın Ankara'da Ukrayna ile karşılaşacak.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, NTV'den canlı yayınlanacak.
Grupta geride kalan 4 maçta ikişer galibiyet ve yenilgi yaşayan milliler, ikinci sırada bulunuyor.
Ay-yıldızlı ekibin konuk edeceği Ukrayna ise 3 galibiyet ve 1 yenilgiyle grubun zirvesinde yer alıyor.
İki takım arasında Ukrayna'da oynanan karşılaşmayı Türkiye, 67-60 kazanmıştı.
Milliler, 1 Temmuz Pazar günü ise grubundaki 6. ve son maçında Ankara'da İsveç ile karşılaşacak.
Eleme formatı
2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin ilk turunda 32 ülke, dörderli 8 grupta mücadele ediyor.
İlk turda gruplarında ilk 3'e giren ekipler, altışar takımın yer alacağı ikinci tur gruplarına yükselecek.
İkinci turda gruplarını ilk 3 sırada bitirecek takımlar da Çin'in ev sahipliğinde yapılacak 2019 FIBA Dünya Kupası finallerine katılma hakkı kazanacak.
- 27.6.2018 13:42
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Eren gitmiyor!
Toplam 1
Yorum
ali kırcı 1 milyonluk adamlara 2.1 milyon verirseniz böyle kurtulamazsınızzzz
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Taffarel Brezilyalı'yı Dünya Kupası'nda ikna edecek
Toplam 1
Yorum
MİRANDA GS YA YAKIŞIR..! TAFO PAKETLE GEL.. :-))
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Galatasaray'da gözler Selçuk İnan’da
Toplam 1
Yorum
İNŞ... BU SENE YOKSUN..!! İNŞALLAH BU SENE SENDEN DE VE BİZLERE YAŞATTIĞIN SİNİR KRİZLERİNDEN DE KURTULURUZ.. !!
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