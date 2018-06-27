Potada rakip Ukrayna – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Potada rakip

    Potada rakip <a href="/index/ukrayna?id=b9ab51be-8391-45e4-9141-4a6821e80e76" class="" rel="tag">Ukrayna</a>

    A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Avrupa Elemeleri'nde B Grubu'ndaki 5. maçında yarın 'da ile karşılaşacak.

    Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, NTV'den canlı yayınlanacak.

    Grupta geride kalan 4 maçta ikişer galibiyet ve yenilgi yaşayan milliler, ikinci sırada bulunuyor.

    Ay-yıldızlı ekibin konuk edeceği ise 3 galibiyet ve 1 yenilgiyle grubun zirvesinde yer alıyor.

    İki takım arasında 'da oynanan karşılaşmayı , 67-60 kazanmıştı.

    Milliler, 1 Temmuz Pazar günü ise grubundaki 6. ve son maçında 'da ile karşılaşacak.

    Eleme formatı
    2019 FIBA Avrupa Elemeleri'nin ilk turunda 32 ülke, dörderli 8 grupta mücadele ediyor.

    İlk turda gruplarında ilk 3'e giren ekipler, altışar takımın yer alacağı ikinci tur gruplarına yükselecek.

    İkinci turda gruplarını ilk 3 sırada bitirecek takımlar da 'in ev sahipliğinde yapılacak 2019 FIBA finallerine katılma hakkı kazanacak.

    1. 27.6.2018 13:42
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