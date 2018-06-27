Ankara Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, NTV'den canlı yayınlanacak.

Grupta geride kalan 4 maçta ikişer galibiyet ve yenilgi yaşayan milliler, ikinci sırada bulunuyor.

Ay-yıldızlı ekibin konuk edeceği Ukrayna ise 3 galibiyet ve 1 yenilgiyle grubun zirvesinde yer alıyor.

İki takım arasında Ukrayna'da oynanan karşılaşmayı Türkiye, 67-60 kazanmıştı.

Milliler, 1 Temmuz Pazar günü ise grubundaki 6. ve son maçında Ankara'da İsveç ile karşılaşacak.



Eleme formatı

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin ilk turunda 32 ülke, dörderli 8 grupta mücadele ediyor.

İlk turda gruplarında ilk 3'e giren ekipler, altışar takımın yer alacağı ikinci tur gruplarına yükselecek.

İkinci turda gruplarını ilk 3 sırada bitirecek takımlar da Çin'in ev sahipliğinde yapılacak 2019 FIBA Dünya Kupası finallerine katılma hakkı kazanacak.