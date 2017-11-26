Rakip Ukrayna

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ikinci maçında bugün Ukrayna ile oynayacak. Başkent Kiev'de oynanacak maç 19.00'da başlayacak. Letonya maçında sakatlanan Semih Erden'in durumu maç saatinde belli olacak.



Ukrayna ile Türkiye, 2017 Avrupa Şampiyonası'na son 16 turunda veda etmişti.