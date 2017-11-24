Haydi Türkiye

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ilk maçında Bursa'da bugün 19.00'da NTV Spor'dan yayınlanacak mücadelede Letonya ile karşılaşacak. Başantrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki Türkiye, Çin'deki Dünya Kupası'na katılabilmek için sırasıyla Letonya, Ukrayna ve İsveç ile oynayacak. Ay-yıldızlılar pazar günü de Kiev de Ukrayna'yla karşılaşacak.