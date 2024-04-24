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Bahçeşehir Koleji - Chemnitz maçı CANLI | Bahçeşehir şampiyonluk için sahada!

FIBA Avrupa Kupası finalinde temsilcimiz Bahçeşehir Koleji, Almanya'nın NINERS Chemnitz ekibi ile şampiyonluk için karşılaşıyor. Bahçeşehir Koleji, 85-74 kaybettiği finalin rövanş maçında 11 sayıdan fazla farkla kazanıp şampiyon olmak için mücadele edecek. Maçın canlı skor takibi haberimizde...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 19:00 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 19:10
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Bahçeşehir Koleji - Chemnitz maçı CANLI | Bahçeşehir şampiyonluk için sahada!

Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası finali rövanş maçında Alman temsilcisi Chemnitz ile şampiyonluk için karşılaşıyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maç saat 19.00'da başladı. Zorlu mücadele NTV'den canlı yayınlanıyor.

Almanya'da oynanan ilk karşılaşmayı NINERS Chemnitz, 85-74'lük skorla kazanmıştı. Bahçeşehir Koleji, karşılaşmayı 11 sayıdan fazla farkla kazanırsa kupayı müzesine götürecek.

CANLI SKOR:

1. çeyrek oynanıyor: Bahçeşehir Koleji 0-0 NINERS Chemnitz

👉 ŞAMPİYONLUK MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN... 👈

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ - CHEMNITZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bahçeşehir Koleji ile NINERS Chemnitz arasında oynanan maç, saat 19.00'da başladı. Mücadele NTV'den canlı yayınlanıyor.

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