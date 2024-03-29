Haberler Basketbol Alagöz Holding Fenerbahçe - Galatasaray Çağdaş Faktoring maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Alagöz Holding Fenerbahçe - Galatasaray Çağdaş Faktoring maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final ilk maçında Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı ile Galatasaray Kadın Basketbol Takımı karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve kadrolar merak ediliyor. Peki, Alagöz Holding Fenerbahçe - Galatasaray Çağdaş Faktoring maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 09:55
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Alagöz Holding Fenerbahçe - Galatasaray Çağdaş Faktoring maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak mücadele heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Alagöz Holding Fenerbahçe - Galatasaray Çağdaş Faktoring maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALAGÖZ HOLDİNG FENERBAHÇE - GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alagöz Holding Fenerbahçe - Galatasaray Çağdaş Faktoring maçı 29 Mart Cuma günü saat 19:00'da TRT Spor Yıldız'da canlı yayınlanacak.

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