ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak mücadele heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Alagöz Holding Fenerbahçe - Galatasaray Çağdaş Faktoring maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALAGÖZ HOLDİNG FENERBAHÇE - GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alagöz Holding Fenerbahçe - Galatasaray Çağdaş Faktoring maçı 29 Mart Cuma günü saat 19:00'da TRT Spor Yıldız'da canlı yayınlanacak.