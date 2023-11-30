Haberler Basketbol Galatasaray Ekmas- Hapoel Jerusalem basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIBA Şampiyonlar Ligi

Galatasaray Ekmas- Hapoel Jerusalem basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIBA Şampiyonlar Ligi

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray Ekmas ile Hapoel Jerusalem karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray Ekmas - Hapoel Jerusalem basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 14:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Ekmas- Hapoel Jerusalem basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIBA Şampiyonlar Ligi

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. 4. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, İsrail temsilcisi Hapoel Jerusalem ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Hapoel Jerusalem basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - HAPOEL JERUSALEM BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray Ekmas- Hapoel Jerusalem basketbol maçı 30 Kasım Perşembe günü saat 21:30'da Tivibu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
TV8,5 yayın akışı 30 Kasım Perşembe || Nordsjaelland Fenerbahçe maçı ve Beşiktaş Club Brugge maçı TV8,5'ta mı?
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Ankara ve İstanbul mesajı: Bu hizmetsizlik girdabından kurtaracağız
G.Saraylı yıldız mercek altında! Ünlü direktör izledi
F.Bahçe'ye Eljif Elmas'tan dev piyango!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Anadolu Efes'e ABD'li forvet
Fenerbahçeli Valerie Garnier onurlandırıldı!
Küçükçekmece'de elektrik ne zaman gelecek? (30 Kasım 2023)
Gaziosmanpaşa'da elektrik ne zaman gelecek? (30 Kasım 2023)
Eyüpsultan'da elektrik ne zaman gelecek? (30 Kasım 2023)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dünya bu golü konuşuyor | İZLEYİN Dünya bu golü konuşuyor | İZLEYİN 15:42
Küçük bütçelerle Avrupa'da zirveye çıktılar Küçük bütçelerle Avrupa'da zirveye çıktılar 15:42
Adanaspor - Çorum FK maçı ne zaman? Adanaspor - Çorum FK maçı ne zaman? 14:53
Kocaelispor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Kocaelispor - Ümraniyespor maçı ne zaman? 14:55
Yiğidolar F.Bahçe'ye hazırlanıyor! Yiğidolar F.Bahçe'ye hazırlanıyor! 15:06
G.Saray'ın Pendikspor mesaisi başladı! G.Saray'ın Pendikspor mesaisi başladı! 15:19
Daha Eski
Tottenham'dan karar! Hojbjerg ve G.Saray... Tottenham'dan karar! Hojbjerg ve G.Saray... 13:10
"En iyi sonucu almak istiyoruz" "En iyi sonucu almak istiyoruz" 13:31
G.Saraylı yıldız mercek altında! Ünlü direktör izledi G.Saraylı yıldız mercek altında! Ünlü direktör izledi 14:07
F.Bahçe'den ses getirecek transfer! F.Bahçe'den ses getirecek transfer! 14:15
Milli Takım'ın kasım ayı FIFA sıralaması açıklandı! Milli Takım'ın kasım ayı FIFA sıralaması açıklandı! 14:27
Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman? 14:35