Haberler Basketbol Pınar Karşıyaka - Oldenburg basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIBA Şampiyonlar Ligi

Pınar Karşıyaka - Oldenburg basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIBA Şampiyonlar Ligi

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Pınar Karşıyaka ile Oldenburg karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Pınar Karşıyaka - Oldenburg basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 15:20 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 15:40
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Pınar Karşıyaka - Oldenburg basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIBA Şampiyonlar Ligi

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. 2. hafta maçında temsilcimiz Pınar Karşıyaka, Almanya temsilcisi Oldenburg ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Pınar Karşıyaka - Oldenburg basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PINAR KARŞIYAKA - OLDENBURG BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Pınar Karşıyaka - Oldenburg basketbol maçı 1 Kasım Çarşamba günü saat 20:30'da Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

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