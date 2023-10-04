Joventut Badalona - Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Eurocup

EuroCup'ta yeni sezon heyecanı başlıyor. 1. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, İspanya temsilcisi Joventut Badalona ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Joventut Badalona - Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JOVENTUT BADALONA - BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Joventut Badalona - Beşiktaş basketbol maçı 4 Ekim Çarşamba günü saat 21:15'te TRT SPOR Yıldız'da canlı yayınlanacak.

Joventut Badalona - Beşiktaş MAÇINI CANLI İZLE