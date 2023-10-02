Anadolu Efes Tahkim Kurulu'nun Shane Larkin kararını duyurdu

Anadolu Efes, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu'nun 5 maç ve 90 bin TL ceza verdiği Shane Larkin için Tahkim Kurulu'na yaptıkları başvurunun reddedildiğini açıkladı. Oyuncuya verilen cezanın onaylanmasının ardından Larkin, Basketbol Süper Ligi'nde yerli oyuncu statüsünde forma giyemeyecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Anadolu Efes forması giyen ve Türk pasaportu olan Shane Larkin'e TBF Milli Takımlar Direktörlüğü'nün davet etmesine rağmen 2024 Olimpiyat Ön Eleme A Milli Erkek Takım müsabakalarına katılmaması nedeniyle 5 müsabakadan men ve 90 bin TL para cezası vermişti. Bu cezanın ardından ligde yerli oyuncu olarak oynama statüsünü de kaybeden Larkin için Anadolu Efes, Tahkim Kurulu'na başvuru yapmıştı. Lacivert-beyazlı kulüp, bugün yaptığı açıklama ile TBF Tahkim Kurulu'nun da sporcuya verilen cezayı onayladığını belirtti. Anadolu Efes, bu cezanın ardından sezon planlaması, takımın kadro dengesi ve bütçe yapısının bu ceza nedeniyle telafisi mümkün olmayan ağır bir darbe aldığını belirtti.

Lacivert-beyazlı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Anadolu Efes Spor Kulübü, Türk basketboluna yıllardır başarı ve özveriyle hizmet etmiş, yetiştirdiği sporcular ve mücadele ettiği kulvarlardaki başarılarıyla Türk basketbolunun yurt içi ve yurt dışındaki öncü kulüplerinden biri olmuştur. Milli Takımımız, tüm kulvarlardaki rekabetçi tablo içerisinde dahi kulübümüz için her daim öncelikli olmuş; kulübümüzün menfaatlerine ters düşen takvim çakışmalarında dahi Milli Takımımızla alakalı konulara kulübümüzce azami özen ve özveri gösterilmiş, destek sağlanmıştır.

Milli Takımımızın yaz dönemindeki Olimpiyat Elemeleri hazırlık kampında ve devamındaki eleme maçlarında, sporcumuz Shane Larkin ile ilgili herkesin malumu olan süreç yaşanmıştır. Sporcumuz Shane Larkin, kendisinden talep edilen tarihte hazırlık kampına katılmış, yaşadığı sakatlıkla ilgili yetkililere bilgi vermiş ve Milli Takım doktorları tarafından istenen sağlık kontrollerine girmiştir. Yapılan sağlık kontrolleri neticesinde dizinde tespit edilen kemik ödemi nedeni ile Milli Takımımızın maçlarında yer alamamıştır. Sporcumuzun dizinin durumu ile ilgili MR sonuçları ve doktor raporları, ilgili mecralara zamanında ve doğru iletişimle bildirmiş olmasına rağmen sporcumuz Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından oldukça ağır bir cezaya çarptırılmıştır.

Sporcumuzun aldığı ceza, hem kendisini hem de Kulübümüzü derinden etkilemiştir. Takımımızın sezon planlaması, kadro dengesi ve bütçe yapısı, bu ceza nedeniyle telafisi mümkün olmayan ağır bir darbe almıştır. Türk Basketboluna sayısız oyuncu yetiştiren, her sene her yaş kategorisinde Milli Takımlara oyuncu sağlayan ve uzun yıllardır A Milli Takımımıza en çok sporcuyu gururla gönderen ekiplerden biri olan Kulübümüz, bu süreçte en çok zarar gören taraf olmuştur.

Yaşanan bu sürecin ardından, Kulübümüzce yapılan hukuki başvuru sonucunda konuyu değerlendiren Spor Tahkim Kurulu'nun da sporcumuza verilen cezayı onayladığını bugün itibarıyla üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Tüm bunlara rağmen, bundan sonraki tüm turnuva ve organizasyonlarda Milli Takımımızı yukarıya taşıyacak adımlara ve planlara, Anadolu Efes Spor Kulübü olarak her zamanki desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Kulübümüzün ve sporcumuzun hiçbir şekilde hak etmediğini düşündüğümüz bu cezanın takdirini kamuoyuna bırakıyoruz" ifadelerine yer verildi.