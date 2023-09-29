Perde açılıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonu bugün start alıyor. Sezonun ilk maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya gelecek. Muradiye Salonu'nda oynanacak mücadele, 19.00'da başlayacak ve beIN Haber'den yayınlanacak. Potada ilk haftanın programı ise şöyle: Yarın: 13.00: Yukatel Merkezefendi Belediyesi-Galatasaray Nef, 15.30: Tofaş-Reeder Samsunspor, 18.00: Anadolu EfesBüyükçekmece, 20.30: Türk Telekom-Bursaspor, Pazar: 13.00: Aliağa Petkimspor-Pınar Karşıyaka, 15.30: Darüşşafaka Lassa-Beşiktaş, 18.00: Fenerbahçe Beko-Çağdaş Bodrumspor. 58 yaşına girecek Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezonu Anadolu Efes şampiyonlukla tamamlamıştı. Finalde Pınar Karşıyaka'ya üstünlük kuran lacivert-beyazlılar, 3-0'lık seri sonucunda 16. şampiyonluğunu yaşamıştı. Bir önceki yıl ise mutlu sona ulaşan taraf Fenerbahçe Beko olmuştu.