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Fenerbahçe maçında kural hatası yapan ÇBK Mersin mağlup sayıldı!

ÇBK Mersin-Fenerbahçe Alagöz Holding karşılaşmasında ÇBK Mersin'in kural ihlali yapması nedeniyle Akdeniz ekibini hükmen mağlup sayıldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 19:53
Fenerbahçe maçında kural hatası yapan ÇBK Mersin mağlup sayıldı!

13 Eylül'de oynanan ÇBK Mersin-Fenerbahçe Alagöz Holding karşılaşmasında ÇBK Mersin'in kural ihlali yapması nedeniyle TBF tarafından Fenerbahçe'nin hükmen galibiyetine karar verildi.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ilk hafta mücadelesinde karşı karşıya gelen ÇBK Mersin - Fenerbahçe Alagöz Holding maçıyla ilgili Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan açıklama yapıldı. Maç kadrosunda 22 yaş veya altında oyuncu bulundurmayarak kural hatası yapan ÇBK Mersin hükmen mağlup ilan edildi. TBF Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamda, "Mersin Çukurova Basketbol Spor Kulübü'nün, 13.09.2023 tarihinde Mersin'de oynanan ÇBK Mersin - Fenerbahçe Alagöz Holding ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili olarak, müsabaka kadrosunda yer alan ülkemiz ümit, genç veya yıldız takımlarından yetişmiş olan yedi sözleşmeli basketbolcusundan en az birisinin yirmi iki yaş veya altındaki basketbolcu olmadığı anlaşıldığından; Basketbol Müsabaka Talimatı'nın 22/1/e., 22/2. maddeleri, Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı'nın 78.1. maddesi ve Basketbol Disiplin Talimatı'nın 26. maddesi uyarınca hükmen mağlubiyetine karar verilmiştir" denildi.

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