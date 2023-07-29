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Muhteşem bir tesis

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi Şantiyesi’ni inceledi. Erdoğan, “Muhteşem tesisi İstanbul’a kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
Muhteşem bir tesis

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi Şantiyesi'nde incelemelerde bulundu ve açıklamalar yaptı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: Ülkemizin en önemli spor tesislerinden biri olacak merkezi ziyaret ettik. Eski spor salonumuz artık ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalıyordu. Yeni projemizi her açıdan göz kamaştıran modern spor kompleksi anlayışıyla planladık. TOKİ başkanlığımız süratle çalışmalarına başladı. Kısa sürede çok büyük ilerlemeler kat ettik. Türkiye'ye ve Türk sporuna yakışır muhteşem tesisi İstanbul'a kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Sağlam, güvenli UEFA standartlarına sahip tesisimizin çalışmaları devam ediyor. 10 bin kişilik spor salonu, 3 adet altyapı salonu bulunuyor. 1 otel ve kamp merkezimiz mevcut. Mart 2024'te Türk basketboluna kazandıracağız. Merkezimiz sadece maç oynanan bir yer olmayacak. Turnuvalar, organizasyonlarla 24 saat yaşayan bir spor kompleksi olarak faaliyet verecek. Birçok etkinliğin yapılabileceği bir salon olacak. Ülkemizdeki spor tesisimizi 21 yılda 4 bin 340'a yükselttik. Atletizm pistlerini 59'a, yüzme havuzlarımızın sayısını 46'dan 62'ye çıkardık. Spor salon sayısını 904'e getirdik. Faal sporcu sayımız 4 milyon 314 bine çıktı. Spor kulübü sayısı 21 bin 500'e geldi. Ülkemizin başarı grafiği yükseliyor. Paris Yaz Olimpiyatları hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Tokyo'daki başarımızı Paris'te perçinleyeceğimize inanıyorum.

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