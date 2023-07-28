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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Basketbol Gelişim Merkezi inşasında konuşuyor | CANLI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi inşasında açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını canlı olarak izleyebilirsiniz.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 18:34 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 18:47
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Basketbol Gelişim Merkezi inşasında konuşuyor | CANLI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine inşası devam eden Basketbol Gelişim Merkezi'nin şantiyesinde incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Yeni projemizi bir spor salonundan öte her açıdan göz kamaştıran modern bir spor kompleksi anlayışıyla planladık. Türkiye'ye yakışır bir projeyi İstanbul'a kazandıracağız."

BASKETBOL GELİŞİM MERKEZİMİZ 24 SAAT YAŞAYAN BİR SPOR KOMPLEKSİ OLACAK

"Basketbol Gelişim Merkezimiz sadece maç oynanan bir yer olmayacak. Burası 24 saat yaşayan bir spor kompleksi olarak ülkemize hizmet edecek. İnşallah 2024 yılının mart ayında Türk basketbolunun hizmetine sunmayı planlıyoruz.

ATLETİZM PİSTLERİNİN SAYISINI 12'DE 59'A ÇIKARDIK

"Son 21 yılda Türkiye'nin spor altyapısının gelişmesine verdiğimiz önem herkesin malumudur. Atletizm pistlerimizin sayısını 12'den 59'a çıkardık.

DOĞRU DÜZGÜN VARLIK GÖSTEREMEDİĞİMİZ BRANŞLARDA ARTIK MADALYA KAZANIYORUZ

Daha önce doğru düzgün varlık gösteremediğimiz branşlarda hamd olsun artık sporcularımız madalya kazanyor. Hemen her hafta farklı bir spor dalında sporcu ve takımlarımızdan müjdeli haber alıyoruz.

Tokyo'daki başarımızı inşallah Paris'te perçinleyeceğimize inanıyorum.

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