Haberler Basketbol Türkiye U18 - Litvanya U18 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Eurobasket

Türkiye U18 - Litvanya U18 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Eurobasket

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda heyecan devam ediyor. Türkiye U18 ile Litvanya U18 karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye U18 - Litvanya U18 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 15:20 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 15:40
Türkiye U18 - Litvanya U18 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Eurobasket

Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye U18 Milli Takımı'mız, Litvanya ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye U18 - Litvanya U18 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE U18 - LİTVANYA U18 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye U18 - Litvanya U18 maçı 24 Temmuz Pazartesi günü saat 14:00'te FIBA Youtube kanalında canlı yayınlanacak.

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