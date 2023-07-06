Beşiktaş Angel Delgado'yu transfer etti

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Dominikli pivot Angel Delgado'yu kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında son olarak Pınar Karşıyaka'da oynayan Delgado'nun kadroya dahil edildiği belirtildi.

Geçen sezon Pınar Karşıyaka forması giyen Dominikli basketbolcu, 38 lig maçında 13,7 sayı, 12 ribaunt ve 1,2 asist ortalamalarıyla oynadı. Delgado, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde süre aldığı 8 karşılaşmada ise 10,9 sayı, 7 ribaunt ve 1,1 asist ortalamaları yakaladı.