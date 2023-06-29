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Pınar Karşıyaka Brown’la uzattı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Vittorio Brown'un sözleşmesini uzattı. Pınar Karşıyaka'nın Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, Brown'un Türkçe seslendirdiği bir şarkı yer aldı. "q Brown'un bir sonraki şarkısını yine birlikte seslendireceğiz." ifadeleri bulunan açıklamada Brown'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 06:50
Pınar Karşıyaka Brown’la uzattı
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Vittorio Brown'un sözleşmesini uzattı. Pınar Karşıyaka'nın Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, Brown'un Türkçe seslendirdiği bir şarkı yer aldı. "q Brown'un bir sonraki şarkısını yine birlikte seslendireceğiz." ifadeleri bulunan açıklamada Brown'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
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