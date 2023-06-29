Pınar Karşıyaka Brown’la uzattı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Vittorio Brown'un sözleşmesini uzattı. Pınar Karşıyaka'nın Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, Brown'un Türkçe seslendirdiği bir şarkı yer aldı. "q Brown'un bir sonraki şarkısını yine birlikte seslendireceğiz." ifadeleri bulunan açıklamada Brown'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Vittorio Brown'un sözleşmesini uzattı. Pınar Karşıyaka'nın Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, Brown'un Türkçe seslendirdiği bir şarkı yer aldı. "q Brown'un bir sonraki şarkısını yine birlikte seslendireceğiz." ifadeleri bulunan açıklamada Brown'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.