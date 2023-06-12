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TBF Disiplin Kurulu Anadolu Efes ve Fenerbahçe'ye para cezası verdi

Son dakika spor haberleri... Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 4. maçında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle verilen cezaları duyurdu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 16:32
TBF Disiplin Kurulu Anadolu Efes ve Fenerbahçe'ye para cezası verdi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Anadolu Efes Kulübü ile Fenerbahçeli yönetici ve kulüp görevlisine para cezası verdi.

TBF yapılan açıklamaya göre, kurul, Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 4. maçında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle verilen cezaları duyurdu.

Play-off final serisi oynamaya hak kazanan Anadolu Efes'e salon ve seyirci olayları nedeniyle 67 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi M. İlker Dinçay'a saldırı boyutuna ulaşan fiili müdahalesi nedeniyle 60 bin lira, sarı-lacivertli kulübün görevlisi Samet Köse'ye de aynı gerekçeyle 50 bin lira para cezası verildi.

Anadolu Efes ile final serisinde şampiyonluk mücadelesi verecek Pınar Karşıyaka ise salondaki merdiven boşluklarında yer bırakılmaması sebebiyle 82 bin 397 lira para cezasına çarptırıldı.

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