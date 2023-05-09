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Galatasaray'da Başantrenör Andreas Pistiolis ile yollar ayrıldı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda Başantrenör Andreas Pistiolis ile yollar ayrıldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 14:55
Galatasaray'da Başantrenör Andreas Pistiolis ile yollar ayrıldı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda Başantrenör Andreas Pistiolis ile yollar ayrıldı.

Galatasaray açıklamasında, "2021/22 sezonu ikinci yarısından itibaren Galatasaray Nef Başantrenörü olarak görev yapan Andreas Pistiolis ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Geçtiğimiz sezon mart ayında getirildiği Erkek Basketbol A Takım Başantrenörlüğü görevi süresince özveri ile çalışan Andreas Pistiolis'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, resmi twitter hesabından bir teşekkür mesajı yayımladı.

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