Final için parkede

Bu sezon fırtına gibi esen Türk Telekom, 7Days Avrupa Kupası yarı finalinde Ukrayna temsilcisi Prometey ile Letonya'da karşı karşıya gelecek. Riga Arena'da tek maç eleme sistemiyle oynanacak karşılaşma 19.00'da başlayacak. Başkent temsilcisi, TRT Spor'dan yayınlanacak mücadeleden zaferle ayrılması halinde adını finale yazdıracak.



AVRUPA LİGİ'NE BİLET

Normal sezonda B Grubu'nu 13 galibiyet, 5 yenilgiyle 2. sırada bitiren Türk Telekom, Germani Brescia ile Ratiopharm Ulm'ü eledi. A Grubu'nu lider bitiren Ukrayna ekibi ise Hamburg ile Promitheas'i geçti. Kazanan takım finalde, Gran Canaria ile Joventut Badalona arasındaki yarı final maçının galibiyle karşılaşacak. Kupayı kazanan takım gelecek sezon doğrudan THY Avrupa Ligi'nde yer alacak.