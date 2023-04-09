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Pınar Karşıyaka 98-83 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 24. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka evinde Anadolu Efes'i 98-83 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 20:32
Pınar Karşıyaka 98-83 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'i 98-83 mağlup etti.

İlk 3 dakikayı 7-2 üstün geçen Anadolu Efes, son 2 dakikaya da 9 sayı farkla 20-11 önde girdi. Anadolu Efes ilk periyodu 28-16 üstün tamamladı.

İkinci periyoda daha etkili başlayan ve Vitto Brown'la üst üste 3 sayılık sayılar bulan Pınar Karşıyaka, 16. dakikada Jaylon Brown'un 3 sayılık basketiyle 37-36 öne geçti. İki takım soyunma odasına 47-47 eşitlikle gitti.

Üçüncü periyoda 6-0'lık seri ile başlayan ve 53-47 üstünlük kuran ev sahibi ekip, Kuzminskas'ın basketiyle 23. dakikayı 57-50 üstün geçti. Anadolu Efes'in Beaubois ve Zizic'le aradaki farkı 2 sayıya (58-56) indirdiği periyotta Pınar Karşıyaka, son dakika içinde Angola'nın 3 sayılık basketiyle periyodu 9 sayı farkla 77-68 önde tamamladı.

Dördüncü periyodun başında farkı 13 sayıya (81-68) yükselten Pınar Karşıyaka, son 4 dakikaya da 85-72 önde girdi. Üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip müsabakadan 98-83 galip ayrıldı.

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca ilk periyodun bitimine 33 saniye kala itirazları nedeniyle diskalifiye edildi.

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