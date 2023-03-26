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BOTAŞ Beşiktaş: 73-62 (MAÇ SONUCU ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında BOTAŞ ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadeleden galip ayrılan taraf 73-62'lik skorla ev sahibi BOTAŞ oldu. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2023 Pazar 21:44
BOTAŞ Beşiktaş: 73-62 (MAÇ SONUCU ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında BOTAŞ sahasında Beşiktaş'ı 73-62 yendi.

MÜCADELEDEN DETAYLAR

Salon: Ankara

Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Ahmet Taner İbin, Umut Memiş

BOTAŞ: Sevgi Uzun 17, Macaulay 11, McCall 2, Sehernaz Çidal 9, Doyle 8, Melis Gülcan 19, Ayşegül Günay Aladağ 7, Hatice Pelin Gülçelik, Meltem Avcı

Beşiktaş: Evans 22, Kübra İmren Sevindik 4, Elif Bayram 18, Billings 10, Melek Uzunoğlu 2, Yağmur Kübra Taşar, Meltem Topaloğlu, İrem Naz Topuz 4, Zeynep Can, İnci Güçlü 2

1. Periyot: 17-19

Devre: 31-38

3. Periyot: 48-50

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