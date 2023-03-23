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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Eurocup'ta finalde!

Kadınlar Eurocup yarı final rövanşında temsilcimiz Galatasaray Çağdaş Faktoring, İtalyan ekibi Umana Reyer'i 74-49'lik skorla geçerek adını finale yazdırdı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 23:34 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 23:56
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Eurocup'ta finalde!
Galatasaray, Kadınlar Eurocup yarı final rövanşında deplasmanda Umana Reyer'e 69-60 mağlup olmasına rağmen ilk maçta sahasında aldığı 74-49'lik galibiyetten dolayı finale adını yazdırdı.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Eurocup Yarı Final rövanşında deplasmanda Umana Reyer Venezia ile karşı karşıya geldi. Venedik'te Palasport Taliercio Salonu'nda oynanan maça sarı-kırmızılılar, Işıl Alben, Epiğphanny Prince, Kamile Nacickaite, Azura Stevens ve Teaira McCowan beşiyle başladı.Dengede başlayan ilk çeyrek 13-12 rakip takımın üstünlüğüyle sona ererken ikinci periyotta savunmasını sertleştiren Venedik ekibi, soyunma odasına 32-23 üstün gitti. Galatasaray, final periyoduna da 55-49 geride girdi. Reyer Venezia son çeyreğin başında farkı tekrar çift haneye çıkarıp 69-60'lık skorla maçı kazansa da Galatasaray, ilk maçta aldığı 25 farklı galibiyetin avantajıyla finale uzanan taraf oldu.

Yarı finalde Villeneuve d'Ascq LM takımını eleyen Fransız ekibi Asvel finalde sarı-kırmızılı takımla kozlarını paylaşacak. Final müsabakası 5 Nisan Çarşamba günü Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak. Öte yandan karşılaşmanın saati ileriki günlerde belli olacak.
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