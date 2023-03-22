Bahçeşehir Koleji - Telekom Basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Basketbol Şampiyonlar Ligi

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. son 16 turunda temsilcimiz Bahçeşehir Koleji, Almanya temsilcisi Telekom Basketile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bahçeşehir Koleji - Telekom Basket basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ - TELEKOM BASKET BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bahçeşehir Koleji - Telekom Basket basketbol maçı 22 Ocak Salı günü saat 20:30'da Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.