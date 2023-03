Anadolu Efes 97-98 Büyükçekmece Basketbol (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, Anadolu Efes'i 98-97 mağlup etti.

Çekişmeli başlayan karşılaşmada iki takım da farkı lehine çevirecek üstünlük kurmakta zorluk çekti. Anadolu Efes, Pleiss'in sayılarıyla etkili olurken, Onvo Büyükçekmece Basketbol, Crawford ve Weber ikilisinin basketleriyle rakibinin üstünlük kurmasına izin vermedi. Son dakikaya 28-25 üstünlükle giren Büyükçekmece Basketbol iki hücumdan boş dönerken, son saniyede Egehan Arna iki serbest atışta da isabet sağlayan Anadolu Efes ilk çeyreği 31-30 önde noktaladı.

İkinci çeyrekte Buğrahan Tuncer'in üç sayılık basketleri sonucunda 7-0'lık bir seri yakalayarak farkı açan ev sahibi ekip, serbest atışları da değerlendirerek farkın azalmasına izin vermedi. Buğrahan'ın üç sayılık basketiyle 16. dakikaya 53-38 önde giren lacivert-beyazlılar karşısında Can Maxim Mutaf ve Kulvietis'in sayılarıyla etkili olan Büyükçekmece Basketbol etkili savunmasıyla 18. dakikada farkı 6 sayıya indirdi (54-48) ve ilk yarının sonunda ev sahibi ekip soyunma odasına 61-55 üstünlükle gitti.

Müsabakanın üçüncü bölümüne etkili başlayan Büyükçekmece Basketbol, peş peşe bulduğu basketlerle farkı 3 sayıya kadar düşürdü (68-65). Yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen rakibi karşısında üstünlüğü yeniden ele geçiren Anadolu Efes, üçüncü çeyreği de 81-73 önde tamamladı.

Kulvietis'in üç sayılık basketleriyle son çeyreğe başlayan Büyükçekmece Basketbol kısa sürede skoru dengeledi (85-85). Anadolu Efes'in üst üste hücumlardan boş dönmesi sonrasında öne geçmeyi başaran Büyükçekmece Basketbol, Kulvietis ve Rivers'ın basketleriyle bitime 3,5 dakika kalan skoru lehine çevirdi (89-93). Oldukça çekişmeli geçen son saniyelerde Büyükçekmece Basketbol, Crawford'un üç sayılık atışında isabet kaydedemezken bitime 6 saniye kalan Larkin'in üç sayısıyla ev sahibi ekip 97-96 öne geçti. Misafir ekip, mola dönüşünde gerçekleşen hücum sonrası Crawford'un boyalı alanda bulduğu basketle karşılaşmayı 98-97 kazandı.