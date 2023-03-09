Aslan Unicaja’ya karşı

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu'ndaki 4. maçında bugün İspanya temsilcisi Unicaja ile karşılaşacak. Sinan Erdem'de yapılacak maç 20.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılılar 3 maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle 3. sırada.
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu'ndaki 4. maçında bugün İspanya temsilcisi Unicaja ile karşılaşacak. Sinan Erdem'de yapılacak maç 20.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılılar 3 maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle 3. sırada.