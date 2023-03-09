Haberler Basketbol Aslan Unicaja’ya karşı

Aslan Unicaja’ya karşı

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu'ndaki 4. maçında bugün İspanya temsilcisi Unicaja ile karşılaşacak. Sinan Erdem'de yapılacak maç 20.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılılar 3 maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle 3. sırada.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 06:50
Aslan Unicaja’ya karşı
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu'ndaki 4. maçında bugün İspanya temsilcisi Unicaja ile karşılaşacak. Sinan Erdem'de yapılacak maç 20.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılılar 3 maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle 3. sırada.
DİĞER
Ayça Ayşin Turan ile Umut Evirgen aşk yaşıyor mu? Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan'dan ilk açıklama!
2. kez baba oldu! Survivor Avatar Atakan “Hoş geldin Zenia” deyip bebeğini paylaştı! Atakan Arslan’a ilk yorum Hakan Ural’dan...
Bakasetas'a Almanya'dan kanca!
Devlerin gözü bu maçta! İşte scoutların izleyeceği 6 yıldız
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Mersin’e takviye
Potada derbi heyecanı
Hac kura sonucu sorgulama ekranı e-Devlet
YKS tarihi belli oldu 2023!
YKS son başvuru tarihi ve başvuru ekranı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Devlerin gözü bu maçta! İşte scoutların izleyeceği 6 yıldız Devlerin gözü bu maçta! İşte scoutların izleyeceği 6 yıldız 01:14
Milan Londra'da turladı! Milan Londra'da turladı! 01:09
Bayern Münih çeyrek finalde! Bayern Münih çeyrek finalde! 01:09
A. Efes Sırbistan'da mağlup! A. Efes Sırbistan'da mağlup! 01:09
F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! 01:09
G.Saray yıldız ismi 1 sezon daha kiraladı! G.Saray yıldız ismi 1 sezon daha kiraladı! 01:09
Daha Eski
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 01:09
Şenol Güneş'ten Cenk Tosun açıklaması! Şenol Güneş'ten Cenk Tosun açıklaması! 01:09
Terim'den transfer itirafı! "Alacağım ilk oyuncu olur" Terim'den transfer itirafı! "Alacağım ilk oyuncu olur" 01:09
Milan Londra'da turladı! Milan Londra'da turladı! 01:05
Potanın Perileri'nin rakipleri belli oldu! Potanın Perileri'nin rakipleri belli oldu! 01:08
F.Bahçe Sevilla'ya geldi! F.Bahçe Sevilla'ya geldi! 01:08