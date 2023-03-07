Unicaja - Galatasaray Nef basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Basketbol Şampiyonlar Ligi

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray Nef, Unicaja ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Unicaja - Galatasaray Nef basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UNICAJA - GALATASARAY NEF BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Unicaja - Galatasaray Nef basketbol maçı 7 Mart Salı günü saat 22:30'da Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.