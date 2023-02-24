Türkiye Letonya maçı CANLI İZLE

FIFA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. A Milli Basketbol Takımı'mız, Letonya ile karşı karşıya geliyor.
Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
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CANLI SKOR
1. PERİYOT SONUCU: Türkiye 23-26 Letonya
2. PERİYOT SONUCU: Türkiye 46-49 Letonya
(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)
TÜRKİYE LETONYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye - Letonya maçı 24 Şubat Cuma günü saat 20.00'de başladı. Mücadele NTV'de canlı yayınlanıyor.