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Alperen’den kampanya

Kendisinin yanı sıra Rockets’ın efsanesi Olajuwon, arkadaşları Jalen Green ile Jabari Smith’in formalarını açık artırmaya sundu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
Alperen’den kampanya
NBA ekibi Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, depremlerden etkilenenlere yardımcı olmak amacıyla açık artırmada imzalı forma satışına başladı. Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yardım kampanyasını duyuran 20 yaşındaki milli basketbolcu, Rockets'ın efsane oyuncularından Hakeem Olajuwon, takım arkadaşları Jalen Green, Jabari Smith ve kendi formasını açık arttırmaya çıkardığını duyurdu. Bu formaların satışından elde edilecek gelirin tamamı, depremzedelere yardım amacıyla kullanılacak.
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