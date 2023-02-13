Alperen’den kampanya

NBA ekibi Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, depremlerden etkilenenlere yardımcı olmak amacıyla açık artırmada imzalı forma satışına başladı. Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yardım kampanyasını duyuran 20 yaşındaki milli basketbolcu, Rockets'ın efsane oyuncularından Hakeem Olajuwon, takım arkadaşları Jalen Green, Jabari Smith ve kendi formasını açık arttırmaya çıkardığını duyurdu. Bu formaların satışından elde edilecek gelirin tamamı, depremzedelere yardım amacıyla kullanılacak.