Ahmet Düverioğlu'nun acı günü

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ili daha etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremin yankıları sürüyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da oynayan basketbolcu Ahmet Düverioğlu'nun anneannesi, Malatya'da yaşanan deprem sonrası yaşamını yitirdi.

Bursa ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Basketbolcumuz Ahmet Düverioğlu'nun kıymetli anneannesinin Malatya'da yaşanan depremin ardından hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Hala enkaz altında olan kuzeni Nilay Aydoğan'ın da en kısa sürede kurtulmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.



