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Zafer Efes'in

THY Avrupa Ligi'nde 22. hafta maçında Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'ı 80-70'lik skorla mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 06:50
Zafer Efes'in
Kıran kırana geçen maçı temsilcimiz Bu sonuçla Anadolu Efes 11. galibiyetini alırken Zalgiris Kaunas ise 10. yenilgisini yaşadı. İlk çeyrek 16-16 berabere bitti, devre 38-28 temsilcimizin lehine sonuçlandı. Üçüncü çeyreği 55-49 önde geçen Efes, maçı da 80-70 kazandı. Çift maç haftasının ikinci ayağında Anadolu Efes, Olympiakos'un konuğu olacakAnadolu Efes'te Will Clyburn 19 sayı, 6 ribaund ile öne çıkarken Bryant Dunston 12 sayı-5 ribaund, Ante Zizic 9 sayı-2 asist, Vasilije Micic 11 ve Larkin de 10 sayıyla oynadı. Beaubois da 9 sayıyla oynadı.
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