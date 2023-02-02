Zafer Efes'in

Kıran kırana geçen maçı temsilcimiz Bu sonuçla Anadolu Efes 11. galibiyetini alırken Zalgiris Kaunas ise 10. yenilgisini yaşadı. İlk çeyrek 16-16 berabere bitti, devre 38-28 temsilcimizin lehine sonuçlandı. Üçüncü çeyreği 55-49 önde geçen Efes, maçı da 80-70 kazandı. Çift maç haftasının ikinci ayağında Anadolu Efes, Olympiakos'un konuğu olacakAnadolu Efes'te Will Clyburn 19 sayı, 6 ribaund ile öne çıkarken Bryant Dunston 12 sayı-5 ribaund, Ante Zizic 9 sayı-2 asist, Vasilije Micic 11 ve Larkin de 10 sayıyla oynadı. Beaubois da 9 sayıyla oynadı.