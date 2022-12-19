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Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Tonye Jekiri ve Nemanja Bjeica...

Fenerbahçe Beko, Tonye Jekiri'nin kasık bölgesindeki sakatlık nedeniyle ameliyat olacağını ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Sarı-lacivertliler ayrıca sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak olan Nemanja Bjelica'nın yeni yılın ilk haftasında takımla çalışmalara başlayacağını duyurdu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 15:24 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 15:24
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Tonye Jekiri ve Nemanja Bjeica...

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bir süredir kasık bölgesindeki ağrıları nedeniyle sağlık ekibimiz tarafından planlanan konservatif tedavi ve çalışma programını takip eden Tonye Jekiri'nin durumu ekibimizce değerlendirilmiştir. Bu süreçte basketbol faaliyetlerini sürdüren Jekiri'nin, bir süredir devam eden şikayetlerinden tamamen kurtulabilmesi adına, 22 Aralık Perşembe günü oynanacak Partizan maçının ardından ameliyat olmasına karar verilmiştir. Tonye Jekiri'nin ameliyatının ardından sahalara dönüş süresinin yaklaşık sekiz hafta olması öngörülmektedir.

Yaşadığı baldır sakatlığı sonrasında tedavi süreci devam eden sporcumuz Nemanja Bjelica'nın, yeni yılın ilk haftasında takım idmanlarına başlaması planlanmaktadır.

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