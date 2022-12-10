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EMLAK KONUT GALATASARAY Kadın Basketbol CANLI İZLE 📺 | Emlak Konut - Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ederken Emlak Konut ile Galatasaray, Başakşehir Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Emlak Konut - Galatasaray Kadın Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 13:50 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 13:50
EMLAK KONUT GALATASARAY Kadın Basketbol CANLI İZLE 📺 | Emlak Konut - Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Emlak Konut - Galatasaray Kadın Basketbol maçı canlı izlemek için tıklayın...

Kadınlar Basketbol Ligi 2022-23 sezonu sekizinci hafta maçında Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Emlak Konut'a konuk olacak. Heyecanlı karşılaşma öncesinde arama motorlarında Emlak Konut - Galatasaray Kadın Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

EMLAK KONUT - GALATASARAY KADIN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir Spor Kompleksi'nde, 10 Aralık Cumartesi günü oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma TBF TV Youtube kanalından naklen yayınlayacak.

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