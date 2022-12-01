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Fenerbahçe Alagöz Holding 80-72 Galatasaray Çağdaş Faktoring (MAÇ SONUCU)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında derbi mücadelesi nefesleri kesti. Fenerbahçe Alagöz Holding evinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 80-72 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 22:36
Fenerbahçe Alagöz Holding 80-72 Galatasaray Çağdaş Faktoring (MAÇ SONUCU)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, derbi maçta Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 80-72 yendi.

İlk periyotta 5-0'lık seriyle oyuna etkili başlayan ev sahibi ekip, ilerleyen zamanda da bu üstünlüğünü sürdürdü. Merve Aydın ve Meesseman basketleriyle farkı arttıran Fenerbahçe Alagöz Holding, periyot bitimine 1 dakika kala 16 sayıyla bu çeyrekteki en büyük farkı yakaladı: 28-12. İlk periyot, sarı-lacivertli ekibin 28-16 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci periyotta her iki ekip de karşılıklı pota altı sayılar buldu. Periyot bitimine 5 dakika kala Fenerbahçe Alagöz Holding, 35-22'lik skorla üstünlüğünü devam ettirdi. Son 5 dakikalık bölümde Galatasaray Çağdaş Faktoring'in özellikle Stevens ve Mc Covan'ın sayılarıyla farkı eritme çabalarına izin vermeyen sarı-lacivertliler, devreye 42 - 29 üstünlükle girdi.

Maçın 3. periyodu ilk 5 dakikalık bölümde ev sahibi ekip, özellikle Meesseman'ın sayılarıyla farkı 19 sayıya kadar çıkardı: 49-30. Sonraki bölümde de oyun ve skor üstünlüğünü elden bırakmayan Fenerbahçe Alagöz Holding, üçüncü çeyreği de 56-44'lük skorla önde bitirdi.

Son periyodun ilk bölümünde bu kez konuk ekip Galatasaray Çağdaş Faktoring, etkili bir oyun sergiledi. Pelin Derya Bilgiç, Işıl Alben ve Pulvere'nin üç sayılık basketleri, Mc Covan'ın pota altı sayılarıyla farkı eritip eşitliği yakalayan sarı-kırmızılı ekip, çeyrek bitimine 5 dakika 33 saniye kala 3 sayılık üstünlük kurdu: 59-62. Mc Bride'in iki üç sayılık basketi ve pota altı sayılarıyla maçı bırakmayan Fenerbahçe Alagöz Holding, bitime 1 dakika 52 saniye kala tekrar 5 sayılık üstünlük yakaladı: 73-68. Sarı-lacivertliler karşılaşmadan da 80-72 galibiyetle ayrıldı.

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