Promitheas - Türk Telekom basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Eurocup

EuroCup'ta yeni sezon heyecanı başlıyor. 6. hafta maçında temsilcimiz Türk Telekom, Yunanistan temsilcisi Promitheas ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Promitheas - Türk Telekom basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PROMITHEAS - TÜRK TELEKOM BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Promitheas - Türk Telekom basketbol maçı 29 Kasım Salı günü saat 20:30'da TRT SPOR 2'de canlı yayınlanacak.

Promitheas - Türk Telekom MAÇINI CANLI İZLE