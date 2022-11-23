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Türk Telekom 81-66 Dolomiti Energia Trento (MAÇ SONUCU)

Avrupa'da basketbol heyecanı sürüyor. Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nın 5 haftasında Türk Telekom, İtalyan temsilcisi Dolomiti Energia ile karşı karşıya geldi. Ankara'da oynanan zorlu mücadelede temsilcimiz Türk Telekom rakibini 81-66 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 21:51
Türk Telekom 81-66 Dolomiti Energia Trento (MAÇ SONUCU)

Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nın 5 haftasında Türk Telekom, sahasında İtalyan temsilcisi Dolomiti Energia Trento'yu 81-66 yendi.

Müsabakanın ilk dakikalarına her iki takımda sayı bularak başlarken, mücadelenin ilk 5 dakikası 10-7 Türk Telekom'un üstünlüğüyle geçildi. Her iki takımda etkili hücumlarını sürdürürken mücadelenin ilk periyodu 22-20 Dolomiti Energia Trento'nun üstünlüğüyle bitti.

İkinci periyodun başlarında her iki takım yüzdeli atışlarla oynamaya devam etti. Mücadelenin 13. dakikasından itibaren rakibine katı savunma uygulayan Türk Telekom, 15. dakikayı 6 sayı (34-28) önde geçti. Bu dakikadan sonra da etkili oyununu sürdüren Türk Telekom soyunma odasına 43-35 önde gitti.

Üçüncü periyodun başlarında uyguladığı katı savunmayla 23. dakikaya kadar rakibine sayı imkanı tanımayan Türk Telekom, bu sürede bulduğu 4 sayıyla aradaki farkı 12 sayıya (47-35) çıkardı. Bu dakikadan sonra iki takımda karşılıklı sayılar bulurken, Türk Telekom üçüncü periyodu 54-44 önde tamamladı.

Final periyoduna iyi başlayan Dolomiti Energia Trento, mücadelenin bitimine 7 dakika kala farkı 5 sayıya (59-54) düşürdü. Bu dakikadan sonra hücumdaki etkinliğini artıran Türk Telekom, mücadelenin bitimine 4 dakika kala farkı yeniden 10 sayıya (70-60) çıkardı. Etkili oyununu sürdüren Türk Telekom, mücadeleyi 15 sayı farkla 81-66 kazandı.

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