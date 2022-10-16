Hatay Büyükşehir Belediyespor 89-71 Melikgazi Kayseri Basketbol (MAÇ SONUCU)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 89-70 mağlup etti.
Salon: Antakya
Hakemler: Umut Özgün Ergün, Burak Anlatıcı, Hasan Ok
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Eda Şahin 3, Büşra Akbaş 7, Ayşe Cora 12, Büşra Akgün 5, Prints 12, Tuğçe Canıtez 10, Gizem Başaran Turan 6, Prince 18, Gatling 16
Melikgazi Kayseri Basketbol: Weaver 27, Sevgi Tonguç, Burcu Yağan 8, Mısra Albayrak, Şuğranur Sönmez 3, Hayes 10, Kalu 20, Feray Dalkılıç, Nisa Yalçın 2, Eylül Minez
1. Periyot: 21-17
Devre: 44-33
3. Periyot: 69-55