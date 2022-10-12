Haberler Basketbol Telekom Basket - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIBA Şampiyonlar Ligi

Telekom Basket - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIBA Şampiyonlar Ligi

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Telekom Basket, Pınar Karşıyaka ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Telekom Basket - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 15:45
Telekom Basket - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIBA Şampiyonlar Ligi

Telekom Basket - Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kozlarını paylaşacak. FIBA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında temsilcimiz 2. galibiyetini almak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Telekom Basket - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TELEKOM BASKET - PINAR KARŞIYAKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Telekom Basket - Pınar Karşıyaka maçı 12 Ekim Çarşamba günü saat 21:00'de Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu durmak bilmiyor! Bonservis bedeli...
Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Jakarta seferinde Endonezyalı yolcu kabin memurunun parmağını ısırdı
1 ayrılık 1 transfer! İşte Cimbom'un yeni golcüsü
Marek Hamsik jubile maçıyla bırakıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Strasbourg - TOFAŞ maçı saat kaçta?
Galatasaray Nef evinde galip!
Dolar ve altın kuru canlı takip (12 Ekim)
FATİH TUTAK KİMDİR? | 2 Michelin yıldızı alan Fatih Tutak kaç yaşında, nereli? - Turk Fatih Tutak restoranı nerede?
TOKİ arsa fiyatları ve geri ödemeleri ne kadar?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Balkani - Sivasspor maçı saat kaçta? Balkani - Sivasspor maçı saat kaçta? 15:18
Fenerbahçe'nin AEK Larnaca kafilesi açıklandı! Fenerbahçe'nin AEK Larnaca kafilesi açıklandı! 15:03
Trabzonspor - Monaco maçı saat kaçta? Trabzonspor - Monaco maçı saat kaçta? 14:41
Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı 14:39
Antalyaspor’a Ndao'dan kötü haber! Antalyaspor’a Ndao'dan kötü haber! 14:30
AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı saat kaçta? AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 14:23
Daha Eski
1. Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu 1. Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu 14:03
Michael Schumacher'in efsane aracı satışa çıktı! Michael Schumacher'in efsane aracı satışa çıktı! 13:26
Derbi hakemi açıklandı! Derbi hakemi açıklandı! 13:10
1 ayrılık 1 transfer! İşte Cimbom'un yeni golcüsü 1 ayrılık 1 transfer! İşte Cimbom'un yeni golcüsü 12:52
TFF'den iki hakeme ceza! TFF'den iki hakeme ceza! 12:24
Marek Hamsik jubile maçıyla bırakıyor! Marek Hamsik jubile maçıyla bırakıyor! 12:23