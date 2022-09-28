Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı sonrası Ergin Ataman: Tarihe geçmek istiyoruz

Karşılaşmadan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ataman, en önemli rakipleri Fenerbahçe'yi yenerek bu kupayı kazanmanın daha da anlamlı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Maçın özellikle ilk yarısında çok iyi bir basketbol oynadık. Bugün maça 3 yeni yabancı oyuncumuzla başladık, tercihimizi onlardan yana yaptık. Maçın ilk yarısında hücumda ve savunmada mükemmel bir oyun ortaya koyduk. İkinci yarı biraz duraksadık, özellikle Fenerbahçe'nin uzunlarının faul problemine girmesi, onların daha çok 5 kısa oynaması, maçın temposunu değiştirdi. Orada hata yaptık. Ancak genelde maç zaten bizim kontrolümüzde gitti. Sezona hazır durumdayız. Tabii ki bugün oynatamadığımız kenarda olan oyuncularımız var. Shane Larkin'in katılmasıyla beraber Avrupa Ligi'ne yine aynı hedefle başlayacağız. Sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası gibi bir anlamlı kupayla başlamış olmak bizim için güzel bir moral. Tabii ki tek bir maç. Fenerbahçe yeni bir takım, yeni bir hoca. Onlar da çok iyi mücadele ettiler ama maçın genelinde oyuna hakim olan ve maçı hak eden tarafın bizim olduğumuzu düşünüyorum."

"BÜTÜN TAKIMLARIN TEK HEDEFİ BİZİ GEÇMEK"

Ergin Ataman THY Avrupa Ligi'nde son iki sezonun şampiyonu olduklarını hatırlatarak, bütün takımların kendilerini geçmek için önemli kadrolar kurduğunu dile getirdi.

Kariyerinde bu kupayı 8. kez kazandığı hatırlatılması üzerine Ataman, sözlerine şöyle devam etti:

"8 olmuş, ben de sayamıyorum ama çift hanelere 2 kaldı. İnşallah kariyerimde bu kupada çift haneli rakama ulaşan ilk ve tek antrenör unvanına sahip olurum. Kupayı aslında kazanan oyuncularım. İyi bir takımımız var. Yönetimimiz büyük bir fedakarlıkla bu takımı bu şekilde tutmaya devam ediyor. Avrupa'nın en iyi takımlarından biriyiz. Biz sadece Efes taraftarının değil, Türkiye'nin takımıyız. Son iki sezonun Avrupa Ligi şampiyonuyuz. Avrupa Ligi de haftaya başlayacak ve özellikle İstanbul'daki maçlarımızı kapalı gişe oynayacağımızı düşünüyorum. Üzerimizde büyük bir sorumluluk var. Tarihte ilk defa bir takımın üst üste Avrupa Ligi'nde 3. kez şampiyon olması için çalışacağız. Avrupa'da bu sezon transfer rekoru kırıldı, büyük transferler yapıldı. Bütün takımların tek hedefi bizi geçmek. Bizim takımımızın da pek geçilmeye niyeti yok."

Sakatlığı bulunan Shane Larkin'le de ilgili bilgi veren Ataman, "Larkin, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda sakat sakat oynadı. ABD'de ameliyat oldu. 8 hafta sonra topla çalışmalara başlamasını bekliyoruz. Zannediyorum Avrupa Ligi'nin ilk bölümünde 10-12 maç kaçıracak. O da çok çalışkan bir oyuncu, tekrar formuna geri kavuşacaktır." diyerek sözlerine tamamladı.