Yazık oldu

AMilli Erkek Basketbol Takımımız, Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu maçında Sırbistan'ı konuk etti. Sinan Erdem'de kapalı gişe oynanan maça Sırpların ünlü raketi Novak Djokovic de geldi. Türkiye maça tutuk başladı ve ilk periyotu 26-11 geride tamamladı. Soyunma odasına da 47-28 geride girdik. Sırbistan son 10 dakikaya 65-55 üstün girdi. 37. dakikada skoru 71-71'e getirerek umutlandık ancak kalan bölümde yine Sırplar etkiliydi. Mücadeleden 79-72 yenik ayrıldık. Cedi Osman 22 sayı attı. Sırplarda Jokic 24 sayı üretti.