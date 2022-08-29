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Yazık oldu

12 Dev Adam, Avrupa Elemeleri’nde evinde ağırladığı Sırbistan’a kaybetti. 37. dakikada rakibi yakaladık ancak mağlup ayrıldık

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Yazık oldu
AMilli Erkek Basketbol Takımımız, Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu maçında Sırbistan'ı konuk etti. Sinan Erdem'de kapalı gişe oynanan maça Sırpların ünlü raketi Novak Djokovic de geldi. Türkiye maça tutuk başladı ve ilk periyotu 26-11 geride tamamladı. Soyunma odasına da 47-28 geride girdik. Sırbistan son 10 dakikaya 65-55 üstün girdi. 37. dakikada skoru 71-71'e getirerek umutlandık ancak kalan bölümde yine Sırplar etkiliydi. Mücadeleden 79-72 yenik ayrıldık. Cedi Osman 22 sayı attı. Sırplarda Jokic 24 sayı üretti.
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