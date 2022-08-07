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Türkiye Milli Takımı 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'ya yenildi

Son dakika spor haberi: 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Grubun ikinci karşılaşmasında Türkiye, İspanya'ya 56-40 yenildi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 19:05 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 19:07
Türkiye Milli Takımı 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'ya yenildi

Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen şampiyonada A Grubu'nda yer alan milliler, ikinci maçında İspanya ile karşılaştı.

Heraklion Üniversitesi Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 16-9 önde kapatan İspanya, soyunma odasına 22-16 üstün gitti.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan İspanya, son çeyreğine 42-31'lik skor üstünlüğüyle girdiği mücadeleden 56-40 galip ayrıldı.

Grupta Polonya galibiyetinin ardından ilk yenilgisini alan Türkiye, 8 Ağustos'ta İtalya ile TSİ 16.45'te karşılaşacak.

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