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18 Yaş Altı Erkek Basketbol Takımı'mız ikinci oldu!

18 Yaş Altı Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'ya 68-61 mağlup olarak turnuvayı ikinci tamamladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 22:52
18 Yaş Altı Erkek Basketbol Takımı'mız ikinci oldu!

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Türkiye'yi 68-61 mağlup eden İspanya, organizasyonda şampiyonluğu elde etti.

Karşılaşmaya Villar'ın etkili oyunuyla başlayan İspanya, periyodun bitimine 3 dakika kala Villar'ın 3 sayılık basketiyle aradaki farkı 11 sayıya kadar çıkardı: 18-7. Türkiye, Eray, Kerem ve Samet'le 7-0'lık seri yakalamasına rağmen İspanya, periyodu 22-14 önde bitirdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta İspanya 18. dakika içinde Garcia'nın basketiyle farkı 12 sayıya çıkardı: 36-24. Türkiye'nin Kerem, Hamza, Eray'ın basketleriyle 7-0'lık seriyle tamamladığı devreyi İspanya 36-31 galip tamamladı.

Üçüncü periyotta hücumda etkili olamayan Türkiye karşısında aradaki farkı 14 sayıya (kadar 49-35) çıkaran İspanya, periyodu 51-39 önde bitirdi.

Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren İspanya, müsabakadan 68-61 galip ayrıldı ve şampiyonada birinciliğe ulaştı.

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