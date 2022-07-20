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Galatasaray Nef Sedat Ali Karagülle transferini resmen açıkladı!

Galatasaray Nef yeni transferini resmen açıkladı. Sarı kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, oyun kurucu Sedat Ali Karagülle’nin 1+1 yıllığına kadroya katıldığı ifade edildi. İşte o açıklama...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 18:53
Galatasaray Nef Sedat Ali Karagülle transferini resmen açıkladı!

Galatasaray Nef, oyun kurucu Sedat Ali Karagülle'yi 1+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

2022-23 sezonu kadro planlamasını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray Nef, genç oyun kurucu Sedat Ali Karagülle'yi 1+1 yıllığına kadrosuna dahil etti. Geçtiğimiz sezon başında Semt77 Yalovaspor'a transfer olan, ardından Ormanspor forması ile TBL'de mücadele eden Sedat Ali Karagülle'ye gelecek sezondan itibaren terleteceği sarı kırmızılı formamız altında üstün başarılar diliyoruz.

Sedat Ali Karagülle kimdir?

Basketbola Bandırma'da Banvit altyapısı ile başlayan Sedat Ali Karagülle 2017-2020 yılları arasında Banvit'in TBL'de mücadele eden Bandırma Kırmızı takımında forma giydi. Buradaki son sezonu olan 2019-20 sezonunda performansını artıran genç oyun kurucu 9.1 sayı ortalaması tutturduktan sonra 2020/21 sezonu başında Beşiktaş Icrypex'e transfer oldu. Geçtiğimiz sezon başında ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Yalovaspor'un teklifini değerlendiren oyuncumuz, sezon başında TBL ekiplerinden Ormanspor'da 9.1 sayı, 3.4 ribaunt 1.3 asist, 1.2 top çalma ve 9.4 verimlilik puanı ortalamaları ile oynadı.

Profesyonel Kariyeri
2017/20 Bandırma Kırmızı
2020/21 Beşiktaş Icrypex
2021 Semt77 Yalovaspor
2021/22 Ormanspor

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